Utile 2018 Piaggio a 36 milioni, +80%

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - L'anno scorso Piaggio ha registrato un utile netto di 36,1 milioni, in aumento dell'80% rispetto al 2017, con ricavi a quota 1.389 milioni, in crescita del 4,3% a cambi variabili e dell'8,2% a tassi di cambio costanti.

Bene la redditività: il margine operativo lordo è a 201 milioni, in aumento del 4,9%, l'Ebitda margin è al 14,5%, il miglior risultato dall'Ipo in Borsa, mentre il risultato operativo (Ebit) è quasi a 93 milioni, in crescita del 28%. La posizione finanziaria netta è negativa per 429 milioni in miglioramento rispetto ai 446 milioni del 31 dicembre 2017.

Il gruppo ha venduto nel mondo 603.600 veicoli, in aumento del 9,2%, con investimenti per 115,3 milioni, in crescita del 33%. Proposto un dividendo di 9 centesimi per azione contro i 5,5 centesimi nel 2017.



© Riproduzione riservata