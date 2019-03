A Continental PremiumContact6 corona EcoChampion di AutoBild

La gomma estiva PremiumContact 6 della Continental ha conquistato il titolo di 'EcoChampion', assegnato dalla rivista tedesca Autobild. Lo staf della testata giornalistica specializzata ha premiato la copertura del Costruttore di Hannover con la prima posizione, definendola 'esemplare', al termine di un test comparativo in cui sono stati confrontati cinquanta pneumatici di diverse marche, fabbricati da produttori europei, americani e asiatici. La prova è stata effettuata con gomme della misura 225/45, montate su una BMW Serie 1.

Nella prima parte dell'esame sono state valutate le performance di tutti e cinquanta i prodotti in lizza, in base alla risposta in frenata, con fondo asciutto e bagnato. I migliori venti si sono qualificati per la seconda fase, che comprendeva ulteriori test, sempre condotti su strade asciutte e bagnate. Nel complesso sono state portate a termine undici valutazioni.

La corona è stata assegnata sulla risultanza di vari parametri fra cui i più rilevanti sono stati la resistenza al rotolamento sull'asfalto, fattore che contribuisce contenere i consumi del battistrada e di carburante del veicolo, e il costo di utilizzo al chilometro, parametro che comprende il prezzo d'acquisto della gomma, il chilometraggio e la durata temporale stimati in base ai parametri di usura ottenuti nei test comparativi. Il PremiumContact 6 è un 'estivo' per autovetture, ideale per modelli compatti e di segmento superiore. Attualmente la sua gamma comprende 120 misure, con omologazioni per velocità fino a 300 km/h.

Nell'assegnare il miglior punteggio, gli esperti del prestigioso periodico di Amburgo hanno definito il PremiumContact 6 "uno pneumatico premium che offre una guida bilanciata e sicura su strade bagnate, spazi di frenata ridotti sul bagnato e sull'asciutto, resistenza al rotolamento ridotta e basso consumo di carburante, elevata resa chilometrica e buona durata".

La divisione Pneumatici del gruppo Continental conta 24 siti di produzione, circa 54.000 dipendenti, per un fatturato che nel 2017 è stato di 11,3 miliardi di euro nel 2017. Non è la prima volta che ottiene risultati lusinghieri nei test di AutoBild. Lo scorso settembre il WinterContact TS 860 era stato definito esemplare, vincendo un confronto sempre fra 50 prodotti differenti, ma invernali, effettuato con una VW Golf e gomme della misura 195/65 R.

© Riproduzione riservata