Si diffonda il salvavita 'wrong-way driver warning' di Bosch

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Sono già 15 le aziende specializzate in App, che raggiungono milioni di utenti, che propongono il sistema 'wrong-way driver warning' che Bosch ha messo a punto per evitare i rischi della marcia contromano.



Si tratta di applicazioni per la navigazione, per lo streaming e per l'ascolto delle radio disponibili per smartphone che hanno integrato la soluzione sviluppata da Bosch e che svolge una vera e propria funzione 'salvavita' basato su Cloud. Disponibile in 13 Paesi europei questo sistema digitale non solo avverte il conducente che sta procedendo nel senso di marcia sbagliato, ma allerta immediatamente anche gli altri guidatori che si trovano nell'area, inviando in tempo reale notifiche push.



In questo modo e a questo livello di diffusione il servizio è in grado di raggiungere diversi milioni di persone in Europa, dall'Irlanda all'Italia e dal Portogallo alla Polonia.



"Niente più incidenti mortali a causa di veicoli che procedono nel senso opposto di marcia, questo è il nostro obiettivo - ha dichiarato Markus Heyn, membro del board di Bosch -. Per questo sistema salvavita digitale abbiamo sviluppato anche un modulo software: unico al mondo nel suo genere, integra gli avvisi nei sistemi di infotainment dei veicoli".



Circa un terzo degli incidenti per guida contromano avviene quando il guidatore in errore ha percorso solo 500 metri. Per rilevare se una macchina imbocca una rampa o l'autostrada nel senso opposto di marcia la tecnologia basata su Cloud confronta i movimenti effettivi del veicolo con la direzione di marcia consentita (informazioni queste che sono memorizzate in un database). Il guidatore non deve far altro che tenere l'App aperta in background.



L'automobilista che imbocca la rampa di uscita invece che quella di entrata viene allertato da una notifica push.



Contemporaneamente, sono avvisati del pericolo anche i veicoli nelle vicinanze.



Più aumenta il numero di veicoli connessi, più diventeranno strette le maglie della rete invisibile di sicurezza. Di conseguenza, migliorerà l'efficacia del sistema di avviso di circolazione sulla carreggiata sbagliata. Bosch ha realizzato un nuovo modulo software per integrare il 'wrong-way driver warning' direttamente nei sistemi di infotainment dei veicoli e la segnalazione avverrà attraverso il display di bordo. (ANSA).





