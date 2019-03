EQ fortwo e-cup quest'anno nel campionato di Aci Sport

Dopo il successo della prima edizione, la smart EQ fortwo e-cup si presenta ai nastri di partenza della stagione 2019 con tante novità a cominciare dalla titolazione di Campionato Italiano Energie Alternative Aci Sport.

Un riconoscimento per la prima serie turismo 100% electric al mondo che questa stagione conterà sei eventi, confermando il format con doppia gara ad ogni appuntamento.

Gli oltre 30.000 euro di montepremi in palio e lo spettacolo dello smart fan boost sono pronti a dare una nuova scossa al panorama del motorsport tricolore.

Grandi novità anche sul fronte tecnico, con l'introduzione della nuova smart e-cup Evo. Più leggera di oltre 80 chili rispetto alla vettura protagonista della passata stagione grazie a numerosi accorgimenti tecnici e particolari in carbonio, la EVO godrà di un abbassamento del baricentro che, insieme all'uso di distanziali sulle ruote anteriori, andrà a tutto vantaggio della stabilità e del comportamento in pista. I rinnovati pneumatici Pirelli Cinturato P1 garantiranno massimo grip e sicurezza, con prestazioni attese ad un deciso miglioramento rispetto al 2018, grazie anche ai nuovi cerchi racing forniti da Alcar Italia. Enel X, energy partner della serie, garantirà energia e ricariche veloci con i JuicePole, che permetteranno alle smart e- cup di rigenerare le potenti batterie in tempi record.

Dopo l'anteprima con la parata in occasione dell'e-prix della Formula E di Roma, la stagione 2019 prenderà il via il 3-5 maggio sul tracciato di Vallelunga, proseguendo poi nel weekend del 18 e 19 maggio con il round di Misano. Il tracciato di Adria ospiterà il terzo appuntamento il 6 e 7 luglio. Dopo la pausa estiva, la smart EQ fortwo e-cup ritornerà sul tracciato romano di Vallelunga il 14 e 15 settembre, mentre l'Autodromo del Levante di Magione ospiterà la quinta tappa della stagione il 26 e 27 ottobre. Come lo scorso anno, sarà il tracciato di Franciacorta ad ospitare il gran finale nel weekend del 9 e 10 novembre.

La grande novità del titolo di Campione Italiano Energie Alternative ACI Sport in palio dà ulteriore importanza e solidità ad una serie che già lo scorso anno è passata agli onori della cronaca come il primo campionato turismo al mondo dedicato ad una vettura elettrica, grazie al patrocinio e al supporto, fin dalla sua nascita, di ACI Sport.

© Riproduzione riservata