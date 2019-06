Auto, aumenta la voglia di motori green in Sicilia

Secondo l'elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI - Automobile Club d'Italia, nel 2018 il parco circolante di auto ibride ed elettriche in Sicilia è stato pari a 5.726 vetture (9° posto in Italia), un dato in crescita del +43,3% rispetto al 2017. Nel dettaglio le vetture elettriche in circolazione sono aumentate del +24,3% (297 vetture) e le ibride del +44,5% (5.429).

Un trend positivo che prosegue anche nei primi cinque mesi del 2019, con valori superiori alla media nazionale (+38,9%): i dati provvisori dell'ACI indicano 1.014 nuove immatricolazioni di vetture ibride ed elettriche, in crescita del +56,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio le vendite di auto elettriche segnano un +127,3% (50 auto) e quelle ibride del +53,7% (964), anche se la quota sul totale resta rispettivamente dello 0,2% e del 3,2%.

Ma sono numeri destinati a crescere: secondo una recente ricerca internazionale di AutoScout24, nei prossimi anni gli italiani si orienteranno prevalentemente sui motori ibridi (per il 56%) ed elettrici (per il 45%), anche se per il momento restano ancora tante le barriere da superare, come i costi troppo alti (per il 60%), la scarsa autonomia e la mancanza di stazioni di rifornimento (56%).

In dettaglio, nei primi cinque mesi del 2019, il maggior numero di prime immatricolazioni si è registrato nella provincia di Palermo con 305 vetture green, seguita da Catania (227), Ragusa (114), Messina (104), Siracusa (97), Trapani (85), Agrigento (47), Caltanissetta (25) e Enna (10). Ma a crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2017 è Agrigento (+104,3%), seguita da Trapani (+93,2%), Ragusa (+70,1%), Catania (+69,4%), Messina (+62,5%), Palermo (+40,6%), Siracusa (+32,9%), Caltanissetta (+31,6%), Enna (+25%).

