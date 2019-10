Hyundai pronta a lanciare negli Usa il crossover Genesis GV70

L'ottimo andamento globale del segmento suv e, in particolare, l'alta redditività dei modelli che rientrano nella fascia 'top' sta spingendo molti costruttori a realizzare prodotti adatti a questo mercato. Arriveranno nei prossimi mesi i primi suv luxury di Ferrari e di Aston Martin (e ci sta pensando anche Lotus) e arriveranno versioni 'alto di gamma' sviluppate da marche generaliste.

E' il caso del Gruppo Hyundai che, attraverso il suo brand premium Genesis (che opera soprattutto negli Stati Uniti), sta per lanciare in quel mercato il nuovo GV80, un suv di taglia 'large' derivato dalla berlina G80 e che sarà dotato di motori benzina V6 3.3 Twin Turbo, V6 3.8 e V8 5.0 e con sola trazione integrale. Come spiega il magazine statunitense Car and Driver, l'aspetto del suv GV80 sarà simile a ciò che era stato anticipato da un concept identificato con lo stesso nome e presentato nel 2017. Nella futura gamma dei suv Genesis al di sotto del GV80 (che viene considerato rivale dei modelli top, come BMX X7, Bentley Bentayga, Mercedes GLS e Porsche Cayenne) si posizionerà il GV70, derivato a sua volta dalla berlina G70.

Di questo modello, con caratteristiche che potrebbero essere anche adatte al mercato europeo, i fotografi di Car and Driver hanno sorpreso un esemplare definitivo e camuffato con adesivi optical sul celebre anello del Nurburgring. Anche se il design appare molto vicino a quello del GV80, in questo caso alcuni dettagli, come la distanza tra l'avantreno e la posizione della plancia, sembrano confermare che si tratterà di un modello basato sulla piattaforma della G70, e quindi proponibile sia con trazione integrale sia con la sola trazione posteriore. Anche la linea del tetto, nel confronto con il GV80, risulta leggermente abbassata e più dinamica, più vicina al mondo dei crossover.

