Seat Leon 2020, reveal fissato per il prossimo 28 gennaio

E' partito il conto alla rovescia per il lancio della quarta generazione della Seat Leon, il modello di segmento C della Casa spagnola del Gruppo Volkswagen. Un breve teaser video di 12 secondi rimanda per la presentazione in prima mondiale al 28 gennaio, senza precisare se si tratterà di un evento 'virtuale' via web, o di un reveal fisico a Barcellona o in un altro luogo.

Leon assume un valore tutto particolare perché porta nel mondo Seat l'innovazione legata agli sviluppi tecnologici dell'architettura MQB di ultima generazione e alle altre soluzioni high tech presenti nella Volkswagen Golf 8, 'cugina' della nuova spagnola.

All'insegna della luce rossa, che caratterizzerà la firma luminosa interna delle versioni più performanti, come la FR, il teaser mostra parzialmente la plancia della nuova Leon, che sarà caratterizzata dalla strumentazione digitale e dal un altro grande display interattivo centrale. Quali elementi esterni caratterizzanti il video svela i nuovi gruppi ottici anteriori a Led e la fanaleria posteriore - anch'essa con tecnologia Led - che 'traccia' una nuova grafica in coda.

