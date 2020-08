Peugeot protagonista del Ladies Open di tennis a Palermo

Peugeot continua ad investire nel mondo del tennis ed è presente in Sicilia al Country Time Club di Mondello (PA) in occasione del 31° Palermo Ladies Open, gli internazionali femminili di tennis WTA. Manifestazione tennistica dal grande seguito, approda nuovamente nell'isola forte di un ottimo successo riscontrato lo scorso anno. Un appuntamento importante in cui la Casa del Leone, in collaborazione con la Concessionaria Peugeot Gi.Bi. Auto di Palermo, ha deciso di esser presente. Il logo del Leone sarà al Circolo con una presenza visibile in diversi settori e la madrina del torneo sarà la nuova Peugeot e-2008, SUV 100% elettrico, ultimo modello elettrificato presentato dalla Casa che declina alla perfezione il tema della transizione energetica. Un tema, quello dell'elettrificazione, su cui la Casa del leone ha deciso di investire da diversi anni e che ora vede la luce attraverso i primi sei modelli già acquistabili e guidabili oggi.

In aggiunta, la presenza di Peugeot al torneo sarà rappresentata anche da una flotta di SUV del Leone (con anche l'ammiraglia 508) messi a disposizione delle partecipanti al torneo e di VIP come servizio di courtesy car per gli spostamenti sull'isola. La Casa del leone ribadisce quindi la vicinanza al tennis che dura da ben oltre 30 anni. Questo legame le consente di diffondere e rafforzare la sua l'immagine in un mondo che conta un'ampia base di praticanti di tutte le categorie sociali e demografiche, con una diffusione pressochè omogenea su tutto il territorio.

