Museo e Atelier Pagani aprono le porte alle Città dei Motori

Tutti i residenti nelle 29 Città dei Motori riunite nell'associazione dei comuni del made in Italy motoristico avranno l'opportunità di visitare fino al 31 dicembre 2020 l'esclusiva collezione del Museo Horacio Pagani, nonchè l'Atelier di produzione, approfittando della speciale promozione a loro dedicata che dà diritto a un ingresso omaggio per il proprio accompagnatore e di beneficiare della promozione Family & Friends sull'acquisto di tutti gli articoli della Pagani Collection, fino ad oggi dedicata ai soli dipendenti.

L'iniziativa, lanciata con successo a inizio agosto dalle amministrazioni comunali di San Cesario sul Panaro dove si trova il museo e della città dei motori Castelfranco Emilia, viene ora estesa a tutti i comuni della rete Anci guidata dal Presidente e Sindaco di Maranello Luigi Zironi che ha accolto molto volentieri l'idea. "Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso uno degli obiettivi principali dell'associazione - spiega -: la valorizzazione delle eccellenze motoristiche 'Made in Italy', tra le quali rientrano senza alcun dubbio anche i 'gioiellì firmati Pagani. La possibilità offerta ai visitatori, oltre ad attirare gli appassionati in vista di un rilancio del turismo motoristico nostrano, conferma anche quanto possa essere efficace in questo settore la collaborazione tra aziende ed enti locali. E che il Comune di San Cesario sul Panaro ha tutte le carte in regola per entrare a far parte della squadra di 'Città dei Motorì, nella quale sarebbe davvero il benvenuto".

Fondato nel 1998 dal designer italo-argentino Horacio Pagani, l'Atelier di Pagani Automobili ha sede a San Cesario Sul Panaro e conta oggi oltre 170 dipendenti e collaboratori che, insieme, perseguono l'esclusività della produzione creando a mano veri e propri abiti su misura dei clienti. Seguendo un principio ispiratore che ha origine nel pensiero di Leonardo Da Vinci - ovvero quello secondo cui "Arte e Scienza sono discipline che possono camminare mano nella mano" - l'Atelier di San Cesario unisce alla più avanzata tecnica ingegneristica un'attenzione al dettaglio e una ricerca estetica senza precedenti.

Attraverso l'esclusiva produzione artigianale di pochissimi esemplari il brand Pagani si impegna, da oltre vent'anni, a diffondere nel mondo la grande maestria degli artigiani della Motor Valley e, insieme, l'atmosfera unica e singolare di questo piccolo angolo di Modena.

"Siamo orgogliosi della sinergia creata coi comuni del territorio e dell'associazione 'Città dei Motorì e contribuire nel nostro piccolo a potenziare il turismo locale. Questo territorio non vanta solo una cultura motoristica unica al mondo, nata oltre cento anni fa con Maserati, Ferrari e Lamborghini; la sua peculiarità è anche legata alla rinomata tradizione culinaria, all'arte e alle bellezze del territorio, al grande spirito di apertura e di accoglienza tipico degli emiliano-romagnoli. Perciò è un luogo bellissimo per potervi trascorrere un weekend o qualche giorno di vacanza", afferma Horacio Pagani, fondatore & Chief Designer di Pagani Automobili.

L'allargamento dell'iniziativa alla rete delle Città dei Motori è stato salutato con entusiasmo anche dai Sindaci dei due comuni che per primi hanno condiviso la sinergia promossa da Pagani Automobili.

Per Francesco Zuffi, primo cittadino di San Cesario sul Panaro, "il nostro territorio ne uscirà rafforzato non solo per promuovere l'altissimo livello industriale e qualitativo dei prodotti, ma anche per cogliere le opportunità in chiave turistica e ricettiva.

Questo primo importante risultato che abbiamo condiviso con Pagani Automobili e Città dei Motori è uno stimolo a proseguire con determinazione su questa strada".

Il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano è felice "di vedere come l'abbraccio del nostro territorio a quella straordinaria eccellenza rappresentata da Pagani Automobili, stia allargando corposamente i suoi confini dando fattivamente corpo e ulteriore slancio a una iniziativa pensata e sviluppata per il sostegno concreto alle grandi eccellenze del nostro Paese e che mi auguro faccia da volano affinchè un sempre maggior numero di persone possa conoscere la 'favolà divenuta splendida realtà di Horacio Pagani".

