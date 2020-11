Suzuki presenta la nuova collezione abbigliamento MotoGP

La linea di abbigliamento MotoGP esce dai paddock del motomondiale e viene inserita nella collezione di abbigliamento Moto di Suzuki. La Casa di Hamamatsu mette a disposizione degli appassionati una collezione di capi e di accessori dedicata al 100° anniversario. Il 2020 rappresenta per Suzuki il centenario della costituzione di Suzuki Loom Manufacturing Co., antesignana dell'attuale Suzuki Motor Corporation. La collezione riprende anche la livrea Anniversary delle MotoGP del Team Ecstar e la medesima colorazione blu e silver fu proprio quella utilizzata da Suzuki nel 1960 al suo debutto nel Campionato del Mondo di Motociclismo, avvenuto al Tourist Trophy dell'Isola di Man ben 60 anni fa.

I capi della collezione saranno oggetti unici con caratteristiche molto diverse tra loro sia per materiali che per taglio. Per l'autunno e l'inverno spiccano un soft shell e un pile, entrambi impreziositi dai loghi ufficiali del team e degli sponsor ricamati, gli stessi presenti anche sulle felpe, realizzate in versione con e senza cappuccio. I loghi sono invece stampati sulle t-shirt e sulle polo, le prime ordinabili con due grafiche differenti e le seconde in due diversi tessuti. Alle donne saranno dedicati capi come polo, canotta e felpa, studiati appositamente per risaltare la loro figura.

Suzuki ha pensato anche ai bambini da 0 a 13 anni e la collezione MotoGP vedrà una linea ad essi dedicata, con felpe che vanno dai neonati fino ai più grandicelli. A completare la collezione troviamo anche accessori e gadget, come l'ombrello e il poncho impermeabile per le giornate piovose, una vasta scelta di cappellini, berretto, pratico zaino e portachiavi. Nel Catalogo Abbigliamento Moto Suzuki sono poi presenti due ulteriori collezioni che richiamano altre gloriose attività sportive che la Casa di Hamamatsu svolge nel motorsport. Si tratta delle linee British Superbike e Team Classic, entrambe su base nera. La prima adotta le grafiche impiegate Oltremanica nelle gare per derivate dalla serie, mentre le seconda punta su loghi dal disegno tradizionale, che evocano i successi colti nei Gran Premi come nell'Endurance.

Il Catalogo si chiude con un'altra novità, la linea di articoli dedicati ai clienti della V-Strom 1050 XT. I capi dedicati a questa gamma hanno un look che si sposa alla perfezione con la più suggestiva tra le colorazioni del listino, quella che accosta il bianco all'arancione, richiamando la DR-Z guidata dal leggendario pilota belga Gaston Rahier alla Parigi Dakar del 1988. In questa sezione spiccano anche un casco Arai e due tipologie di guanti, oltre ad uno zaino e un marsupio sempre utili a portare con sè tutto l'indispensabile nei viaggi su ogni percorso. L'abbigliamento Suzuki è disponibile sul webstore e presso la rete dei Concessionari Ufficiali.

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata