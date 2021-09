CrossClimate 2, la nuova generazione dell’all-season di Michelin

A sei anni dal lancio dei pneumatici CrossClimate, Michelin rinnova il suo modello di punta e presenta il CrossClimate2. Il pneumatico All-Season Michelin di nuova generazione garantirà i benefici di un pneumatico estivo come performance in frenata su asciutto e bagnato, oltre che in termini di efficienza energetica e durata chilometrica. Il logo 3PMSF (3-Peak-Mountain with Snow Flake) sul fianco dello pneumatico, inoltre, conferma che può essere utilizzato in inverno, rispondendo all'esigenza di tutti gli automobilisti che circolano in zone che impongono l'utilizzo di dotazioni invernali in tale periodo.

Dai test effettuati da Michelin si può evincere le ottime performace del nuovo prodotto, classificatosi primo su asciutto, su bagnato con pneumatico usirato e su neve con pneumatico nuovo, ma anche usurato; primo anche, sempre rispetto alla concorreza sulla trazione su neve.

CrossClimate2 incorpora un'innovativa combinazione di avanzate tecnologie che riguardano tutti i suoi componenti, in special modo mescola e battistrada. Queste caratteristiche sono state sviluppate per ottenere il più efficace equilibrio possibile tra i materiali utilizzati nel battistrada e la sua scultura.

Michelin segna così l'arrivo di una nuova generazione di pneumatici All-Season in grado di fornire all'automobilista delle elevate performance dal primo all'ultimo chilometro. La nuova struttura di CrossClimate 2 si distingue inoltre per una eccellente durata chilometrica grazie alla nuova mescola e alle lamelle che attraversano i tasselli che, insieme, riducono la resistenza al rotolamento prolungando, allo stesso tempo, la vita del pneumatico. Alla presentazione erano presenti il resposabile marketing Alfio Famà, il responsabile tecnico Fabrizio Di Blasi e l'ambassador di questo nuovo prodotto, il pilota Dindo Capello, vincitore per tre volte della 24Ore. Il direttore del settore marketing di Michelin Famà ha ricordato i successi di CrossClimate1: "abbiamo venduto 23 milioni di pezzi dal 2015 e il mercato delle all-seasons è passato da 1,8 milioni di pezzi venduti nel 2013 a 5,1 milioni venduti nel 2021. E' chiaro quindi che ci sia molta richiesta su questo settore che dovrebbe crescere ulteriormente del 16% nei prossimi 5 anni".

"Anzitutto va segnalata la semplicità e praticità di utilizzo per tutti gli automobilisti di un unico treno di gomme per tutto l'ano", spiega Di Blasi responsabile tecnico di Michelin per CrossCimate2.

"Dal momento che prestazioni tendono a decadere dal primo giorno di utilizzo non ci basta più testare gomme da nuove quindi abbiamo deciso di testarle poco prima del limite consentito di usura del battistrada e dello pneumatico", ha proseguito "anche in questo caso abbiamo notato le ottime prestazioni di CrossClimate2. Sempre in testa o nelle prime tre posizioni di tutte le classifiche comparative con tutte le marche competitor".

"Su 9 tipologie di test, in 6 situazioni crossclimate2 è stato vincente. E dove non siamo stati primi siamo stati sul podio. Crossclimate2 è il risultato di un miglioramento del progetto iniziale che ha riscosso grande successo, Cross Climate1", ha proseguito ancora Di Blasi. "E' stata progettata una scanalatura sulla scultura dello pneumatico, sul livello del massetto. Una tecnologia che consente di migliroare le performance alla fine della gomma. La neve che si incastra bella scultura aiuta il pneumatico a tenere meglio e scalini aiutano a consrrvarla quindi migliorata la performance complessiva nel caso di contatto neve neve", conclude spiegando che con i nuovi pneumatici ci saranno anche dei risparmi in termini energetici essendo della classe energetica B/C. Infine il parere dell'ambassador del prodotto Dindo Capello. Che ha confermato i risultati portati da Michelin.

"Sono gomme confortevoli e silenziose. Mi hanno impressionato dalla facilità di guida e confidenza che ti danno. Dopo il test in tutte le condizioni mi sento di consigliare le nuove CrossClimate2", ha spiegato l'ex pilota.

