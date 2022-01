Ferrari è Top Employer Italia 2022

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) - Ferrari per il terzo anno consecutivo ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia, un riconoscimento alle politiche e alle strategie della Società volte a migliorare sempre di più l'ambiente di lavoro e a favorire il benessere delle proprie persone. Il premio testimonia il forte impegno della Casa nel prendersi cura dei lavoratori attraverso il miglioramento continuo delle competenze e dei percorsi di crescita, la valorizzazione delle diversità e la tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita lavorativa. Formazione continua in ambito digitale e in presenza, la riconferma della certificazione della parità retributiva di genere, il programma Formula Insieme per l'ascolto dei dipendenti, il proseguimento di Back on Track e il suo contributo alla serenità dell'ambiente lavorativo sono alcune delle iniziative realizzate lo scorso anno, che hanno contribuito a rendere le donne e gli uomini di Ferrari un unico team pronto alla sfida dell'innovazione.

"Ferrari è da sempre impegnata per lo sviluppo e la formazione delle proprie persone, in Italia e nel mondo" - ha dichiarato Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari - "Anche oggi, nell'anno del nostro 75° anniversario, la direzione indicata da Enzo Ferrari è sempre più attuale: favorire il merito attraverso l'apprendimento continuo, la valorizzazione del lavoro di squadra e delle diversità". Il Top Employer Institute ha assegnato la certificazione di Employers of Choice dopo un'analisi delle strategie aziendali e dei processi legati a diverse tematiche, fra le quali People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion.

(ITALPRESS).

