Da caloria a molecola, passaggio chiave per alimentarsi bene

Ossessionati dalle calorie, succubi del marketing pubblicitario che promuove il consumo massiccio di cibo, viviamo ormai l'alimentazione solo in funzione del dimagrimento. È una visione riduttiva e limitata da superare, perche? alimentarsi non e? un mero calcolo delle calorie giornaliere. È invece un passaggio importante, quando ci si interessa di alimentazione e si vuol scegliere cosa mangiare in maniera consapevole, quello dal concetto di caloria a quello di molecola. Oggi ogni individuo ha ha il diritto e il dovere di essere consapevole della scelta delle molecole di cui si nutre per poter definire, autonomamente e coscientemente, la propria biochimica.

È uno dei concetti espressi nel nuovo libro, edito da Aboca Edizioni, del professor Pierluigi Rossi, medico e specialista in Scienza dell'Alimentazione, in Igiene e Medicina Preventiva, docente del Master Alimentazione ed Educazione alla Salute dell'Università di Bologna, di quello in Dietetica e Nutrizione della Cattolica di Roma e di Nutrizione Molecolare al Master in Medicina Estetica dell'Università di Sassari.Il volume, "L'intestino il sesto senso del nostro corpo. Alimentazione consapevole e biochimica della gioia", che illustra come gli stati d'animo di ogni individuo 'si nutrano' di molecole e quindi di alimenti. E fornisce gli strumenti per selezionarli con consapevolezza , permettendo di creare la propria identità biologica e la propria salute psichica.

Il metodo molecolare di alimentazione consapevole proposto in questo testo si basa sulla conoscenza delle molecole nutrienti contenute negli alimenti, conoscenza che diventa strumento utile per evitare gli effetti di un'errata alimentazione sull'intestino, sul microbiota e sul cervello. La qualità molecolare degli alimenti, ovvero la loro diversa composizione in principi nutritivi, condiziona il metabolismo cellulare, il profilo ormonale, la modulazione genica di una persona, quindi il suo peso corporeo e il suo stato di salute.

