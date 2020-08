Coronavirus, in Puglia 65 nuovi casi e nessun decesso

BARI (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, informa che oggi in Puglia, sono stati registrati 2.753 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 65 casi positivi: 56 in provincia di Bari, 3 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi.

Secondo quanto emerge dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia, dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 300.338 test. Sono 4.029 i pazienti guariti e 748 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.333, così suddivisi: 1.821 nella Provincia di Bari; 432 nella Provincia di Bat; 705 nella Provincia di Brindisi; 1.357 nella Provincia di Foggia; 668 nella Provincia di Lecce; 309 nella Provincia di Taranto; 38 attribuiti a residenti fuori regione; 3 provincia non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

"Oggi, in provincia di Bari - sottolinea il DG della Asl Ba, Antonio Sanguedolce -, abbiamo registrato 56 casi di positività al SARS Cov2. 29 sono cittadini di Bari e provincia rientrati da un viaggio in pullman organizzato in Calabria. Otto, invece, sono contatti stretti di casi già individuati. Sugli altri invece sono in corso gli approfondimenti del Dipartimento di prevenzione per ricostruire la catena del contagio e isolare eventuali nuovi focolai.

"E' necessario - conclude Sanguedolce - che i cittadini si attengano rigorosamente alle regole note per prevenire il diffondersi del contagio: mantenere le distanze interpersonali; usare la mascherina; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche".

"Sono 3 - aggiunge il DG della Asl BAT, Alessandro Delle Donne - i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di cui 2 riconducibili a casi positivi registrati nei giorni scorsi. Un solo caso risulta sintomatico". Ed il DG Asl Fg, Vito Piazzolla, rende noto che "Sono 5 le nuove positività al Covid rilevate in provincia di Foggia nelle ultime 24 ore. Si tratta di 2 casi collegati a focolai già noti e circoscritti; 2 persone rientrate, rispettivamente, da Sardegna e Campania; 1 persona sintomatica, individuata grazie alla segnalazione del medico di medicina generale. Per tutti è stata disposta la sorveglianza sanitaria attiva. Per i nuovi casi, non collegati a focolai preesistenti, il servizio di Igiene aziendale sta prontamente ricostruendo le catene di contagio".

Secondo il DG Asl Lecce, Rodolfo Rollo: "L'unico caso registrato oggi dal Dipartimento di prevenzione riguarda un residente in provincia di Lecce, entrato in stretto contatto con un positivo di fuori Regione".

