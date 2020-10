Coronavirus, in Basilicata 69 nuovi positivi e 2 decessi

POTENZA (ITALPRESS) - In Basilicata, ieri, sono stati processati 1.214 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 69 sono risultati positivi. Le positività riscontrate riguardano: 17 residenti in Puglia e lì in isolamento, 2 residenti in Campania e lì in isolamento, 1 residente a Tricarico, 10 di Matera, 10 di Potenza, 2 di Ferrandina, 2 di Lagonegro, una residente a San Fele, 2 di Marsicovetere, 6 di Genzano, una di Palazzo San Gervasio, 3 di Lavello, 1 di Atella, 1 di Grassano, 1 di Ripacandida, 1 di Brienza, 1 di Sant'Angelo Le Fratte, 1 di Maratea, 1 di Rapolla, 1 di Filiano, 1 di Rotonda, 1 di Melfi, 1 di Cancellara, 1 di Venosa. Nella giornata di ieri sono guarite 9 persone: 2 di Pescopagano, 1 di Rionero, 1 di San Severino Lucano, 1 di Sasso di Castalda, 1 di Lagonegro, 1 di Tramutola, 1 di Lauria, 1 di Moliterno. Nella giornata di ieri sono decedute due persone, una di Paterno e l'altra di Moliterno. I lucani attualmente positivi sono 838 (799 all'ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 50 positività di residenti e si sottraggono 9 guarigioni di residenti e 2 deceduti) e di questi 780 si trovano in isolamento domiciliare.

