Al via Maker Faire 2018, il futuro a portata di mano

Saranno i pionieri del futuro, "apripista che lavorano nel presente con ciò che costituirà la nostra normalità di domani" ad animare l'evento di apertura della sesta edizione della Maker Faire Rome - The European Edition, la fiera dell'artigianato digitale al via da venerdì 12 ottobre presso la Fiera di Roma.

Pionieri come Massimo Banzi, curatore della Maker Faire e 'papà' del software open source Arduino, o Domenico Prattichizzo, docente di robotica all'Università di Siena, che col suo gruppo ha realizzato il 'sesto dito robotico' per le persone colpite da ictus. O ancora Don Eyles, il programmatore del computer delle missioni Apollo, che hanno portato l'uomo per la prima volta sulla Luna, evento storico di cui nel 2019 ricorrono i 50 anni.

I primi a visitare la Maker Faire, la mattina del 12 ottobre, saranno gli studenti, che grazie all'Educational Day avranno l'opportunità di incontrare da vicino i maker e visitare gli stand prima dell'apertura ufficiale del pomeriggio. Nel corso della mattinata si parlerà di viaggi spaziali e robotica per la salute umana, del rapporto tra intelligenza artificiale e arte, di nuove frontiere dell'industria ed economia circolare. La Maker Faire, seconda fiera dell'artigianato digitale più importante al mondo, è promossa dalla Camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Azienda speciale Innova Camera.

Sono più di mille i progetti presenti quest'anno, arrivati da 61 nazioni. Sette i padiglioni, per un'estensione di 100.000 metri quadri, aperti a tutti: dalle scuole alle università, dalle imprese al grande pubblico. Migliaia le persone attese tra il 12 e il 14 ottobre: lo scorso anno l'iniziativa ha accolto in un weekend più di 100 mila visitatori. Per Massimiliano Colella, direttore generale di Innova Camera, "Maker Faire con oltre 700 espositori si conferma parco della conoscenza e della scienza", in grado di rendere la tecnologia alla portata di tutti.

