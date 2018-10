Maker Faire 2018, Oltre 100.000 presenze

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si chiude con oltre 100.000 presenze la sesta edizione della Maker Faire Roma, The European - Edition, la fiera dell'artigianato digitale. Lo ha annunciato Massimiliano Colella, direttore generale di Innova Camera, l'Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma che organizza la manifestazione, presente l'assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella. "Non abbiamo ancora cifre esatte, perché il pubblico sta ancora affollando i cancelli, ma siamo già molto soddisfatti", ha spiegato Colella. Per Manzella, "ogni anno la Maker Faire ci porta verso il futuro. La manifestazione non può più essere considerata un episodio, ma una realtà ormai consolidata. Un'iniziativa - ha aggiunto - che rappresenta un esempio di come fare viaggiare insieme creatività umana e mondo della tecnologia". Sono stati più di mille i progetti presenti nell'edizione 2018 della Maker Faire, arrivati da 61 nazioni. Sette i padiglioni, per un'estensione di 100.000 metri quadri, aperti a tutti: dalle scuole alle università, dalle imprese al grande pubblico.

