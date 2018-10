Nell'ambra una lumaca di 99 milioni di anni fa

Scoperta nell'ambra una lumaca vissuta 99 milioni di anni fa e perfettamente conservata: è la prima lumaca preistorica di cui vengano ritrovati anche i tessuti molli, compresi testa e occhi. La sua posa indica che nel momento in cui è stata intrappolata nella goccia di resina era viva e che si è allungata nel tentativo invano di scappare. Acquistata da un collezionista di fossili nel 2016, è stata studiata soltanto adesso dal gruppo del Museo Nazionale della Scozia coordinato da Andrew Rossche, e descritta sulla rivista Cretaceous Research.

L'ambra, che è resina di alberi fossilizzata, proviene dal Myanmar e contiene anche una seconda lumaca, meno ben conservato. La forma del corpo di entrambi gli esemplari suggerisce che siano antenati delle lumache terrestri (Cicloforidi). Questo le rende non solo le più antiche lumache mai trovate nell'ambra, ma anche tra i Cicloforidi più antichi trovati in Asia.

"La resina antica di un albero ha un eccezionale potere di conservazione: preserva i minimi dettagli di organismi fossili per milioni di anni, come se fossero rimasti intrappolati ieri", rileva il paleontologo Jeffrey Stilwell, dell'australiana Monash University.

Ciò che forse è ancora più interessante è che la lumaca era probabilmente viva quando è stata imprigionata dalla resina, perché il suo corpo è teso, con una bolla d'aria intorno alla testa. "Le parti molli della lumaca sono molto tese - scrivono i ricercatori nello studio - e questo potrebbe essere interpretato come un ultimo tentativo di fuga senza successo".

© Riproduzione riservata