Tutto il mondo col naso all'insù per la Notte della Luna

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Tutto il mondo starà con il naso all'insù per la Notte della Luna: la sera del 20 ottobre torna l'iniziativa "International Observe the Moon Night" (InOMN), inaugurata nel 2010 dalla Nasa con l'obiettivo di invitare tutti a scoprire ed osservare il nostro satellite, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti hanno con l'affascinante vicina cosmica della Terra. Tra i centinaia di eventi organizzati nel mondo e in Italia anche quello del Virtual Telescope, che offrirà a tutti la possibilità di partecipare direttamente da casa ad uno straordinario viaggio sulla Luna, mentre brilla sui leggendari monumenti di Roma.



"Dai tempi più remoti, la Luna è parte essenziale della nostra cultura e della nostra vita sociale", afferma Gianluca Masi, astrofisico, fondatore e responsabile scientifico del Virtual Telscope Project. "Il suo ciclo mensile, scandito dalle sue fasi, ha ispirato fondamentali sistemi calendariali, mentre la sua presenza nel firmamento e la sua bellezza hanno rappresentato e rappresentano una straordinaria ispirazione per il mondo dell'arte. In questa occasione - prosegue Masi - sarà la Luna la protagonista del nostro evento online, che apparirà ancor più preziosa sul leggendario skyline di Roma".



Infatti dopo il grande successo dell'edizione 2017, il Virtual Telescope, da oltre dieci anni attivo sulle scene internazionali nella condivisione in diretta dei più affascinanti fenomeni astronomici, sarà nuovamente protagonista di questa magica notte: il 20 ottobre alle ore 18,00 trasmetterà in diretta sul proprio sito internet spettacolari immagini della Luna sul suggestivo orizzonte della Capitale, ottenute in tempo reale grazie ai propri strumenti mobili e con il commento di Gianluca Masi. (ANSA).





