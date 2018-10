Da Godzilla a Colosseo, 88 costellazioni del cosmo violento

Godzilla, l'incredibile Hulk, il Piccolo Principe, Albert Einstein, l'Enterprise di Star Trek, il Colosseo e la Torre Eiffel: sono alcune delle 88 nuove costellazioni nate dall'osservazione di circa 3.000 sorgenti di lampi gamma, frutto delle esplosioni più violente dell'universo, fatta grazie al satellite Fermi della Nasa, realizzato con un importante contributo italiano.

Le nuove costellazioni sono visibili su un sito web interattivo realizzato dalla Nasa che con questa iniziativa festeggia i 10 anni del satellite, compiuti nel giugno scorso. Dal 2008, lo strumento italiano Lat (Large Area Telescope), nato grazie ai contributi di Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), osserva infatti il cielo ogni giorno, per catturare i lampi gamma. L'obiettivo è mapparne le sorgenti: l'emissione infatti può provenire da pulsar, esplosioni di supernovae, buchi neri supermassivi.

Finora Fermi ha individuato 3.000 sorgenti di lampi gamma e "poiché questo numero è paragonabile a quello delle stelle nelle costellazioni tradizionali, abbiamo pensato che una nuova serie di costellazioni fosse un ottimo modo per festeggiare il risultato raggiunto" ha detto Elizabeth Ferrara, il Goddard Space Flight Center, che ha guidato il progetto sulle nuove costellazioni. L'Unione Astronomica Internazionale (Uai) infatti divide il cielo in 88 costellazioni ufficiali, formate da gruppi di stelle visibili a occhio nudo. Le nuove costellazioni non sono visibili a occhio nudo, ma sono state ottenute seguendo lo stesso criterio: cioè osservando la mappa di Fermi e raggruppando le sorgenti in modo da riconoscere, in questi gruppi, i contorni di particolari figure. I ricercatori della Nasa hanno sviluppato un sito internet interattivo per mostrare le nuove costellazioni. Facendo clic su una costellazione si attiva l'animazione grafica e si apre un collegamento a una pagina con ulteriori informazioni.

