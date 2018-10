Dal meteo ai ghiacci, così la matematica descrive la natura - DIRETTA ALLE 15,15

Dalle equazioni che aiutano a prevedere il movimento delle nuvole a quelle che descrivono il processo di scioglimento dei ghiacci, la matematica descrive processi fondamentali della natura come nessun altro linguaggio riesce a fare. E' questo il tema della conferenza che il matematico Alessio Figalli, fra i vincitori della medaglia Fields 2018, terrà oggi nel Politecnico di Zurigo, dove insegna e che il canale ANSA Scienza e Tecnica trasmette in diretta streaming.

Figalli darà inizialmente una descrizione generale del problema del trasporto ottimale, mostrando poi le applicazioni sia alla teoria dei cristalli che alle equazioni delle meteorologia. Quindi parlerà di come la matematica permetta di descrivere, tramite le stesse equazioni, sia il problema dello studio delle membrane elastiche che quello dello scioglimento dei ghiacci.

© Riproduzione riservata