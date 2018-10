Manovra, per Bussetti la priorità nella ricerca è ottimizzare l'esistente

Ottimizzare il sistema della ricerca con le risorse già disponibili e solo in seguito pensare a nuovi finanziamenti nella legge di Bilancio. Lo ha detto oggi all'ANSA il ministro per l'Istruzione, l'università e la Ricerca, Marco Bussetti, a margine della cerimonia di consegna del premio Aspen per la collaborazione e la ricerca scientifica fra Italia e Stati Uniti. "Quello della ricerca è un sistema che va prima efficientato", ha aggiunto.

"Andiamo intanto a migliorare quello che abbiamo, che é tanto". Per quanto riguarda la legge di Bilancio l'unica richiesta è attualmente quella relativa a 100 milioni per l'università. Fra i principali strumenti per ottimizzare la ricerca Bussetti ha indicato il trasferimento tecnologico rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato, anche con incentivi fiscali per chi investe in questo settore.

"Il governo - ha proseguito Bussetti - è impegnato a sviluppare un ecosistema per l'innovazione, teso a tradurre la ricerca in un valore economico". In questo percorso verso l'ottimizzazione dell'esistente l'istituzione di una Consulta e di un'Agenzia della ricerca sono, secondo il ministro, fra le prime misure tese a "organizzare il settore in modo da rendere più efficiente il sistema". Le caratteristiche di entrambe sono da definire in modo collegiale, sentendo tutti i protagonisti del settore. Si punta infine a innovare i criteri di valutazione della ricerca, "introducendo anche l'impatto che i risultati scientifici hanno nel mondo del lavoro".

