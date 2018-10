Halloween sulla Stazione Spaziale

Dopo l'incidente della Soyuz dello scorso 11 ottobre sono rimasti soltanto in tre, ma non si annoiano affatto e non rinunciano a festeggiare Halloween. Per l'occasione il comandante Alexander Gerst, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), resta fedele al tema spaziale e ha scelto un costrume da Darth Vader di Guerre Stellari, con tanto di casco nero e spada laser.

Accanto a lui l'americana Serena Aunon-Chancellor indossa un camice biancoe un'improbabile arma.Dall'altro lato il russo Sergey Prokopyev In tuta bianca, chitarra, ciuffo e occhiali da sole alla Elvis Presley.

