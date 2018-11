Marte, ExoMars atterrerà in una pianura con tracce di acqua passata

Si chiama Oxia Planum ed è una pianura ricca di tracce dell'acqua che in passato scorreva su Marte, il luogo in cui nel 2021 si poserà al suolo il rover della missione ExoMars, nata dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l'agenzia russa Roscosmos e realizzata con un importante contributo dell'Italia, che con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) contribuisce al programma con il 40% dell'investimento totale.

Il sito dell'atterraggio è stato selezionato al termine della riunione appena conclusa in Gran Bretagna, presso il National Space Center di Leicester, nella quale per due giorni si sono confrontati 40 fra ricercatori e tecnici. Inizialmente divisi fra l'Oxia Planum e la Mawrth Vallis, alla fine gli esperti hanno trovato un accordo e adesso la proposta sarà esaminata da Esa e Roscosmos, che dovranno dare la risposta definitiva a metà del 2019.

"Non possiamo trascurare che Oxia Planum presenta meno rischi rispetto a Mawrth Vallisi per la fase di discesa e landing e per la fase di mobilità con il rover europeo", ha detto Raffaele Mugnuolo, responsabile per l'Asi della partecipazione scientifica italiana alla missione e presidente del ComitatoExoMars Risc (Rover Instrument Steering Committee).

"Come responsabile Asi - ha aggiunto - non posso però non sottolineare che l'Europa non è ancora riuscita a scendere con successo sulla superficie marziana. Non abbiamo mai fatto muovere un rover e non abbiamo mai provato a perforare fino a due metri di profondità il suolo di Marte. Sono sfide, quindi, molto ambiziose e prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi della missione".

A favore di Oxia Planum c'è anche il fatto, ha aggiunto Mugnuolo, che "è davvero affascinante poiché mostra evidenti segni della presenza in passato di acqua allo stato liquido, che può aver giocato un ruolo determinante per ospitare forme elementari di vita"

