Tumori, scoperto il meccanismo che scatena il caos nelle cellule

Individuata una delle cause che possono portare le cellule al caos del tumore: è un errore in un meccanismo chiave di riparazione del Dna che, da solo, innesca una cascata di eventi catastrofici. Avere individuato questo meccanismo è il primo passo per progettare farmaci capaci di contrastarlo. Pubblicata sulla rivista Nature Communications, la scoperta si deve alla ricerca coordinata dal Aurelie Ernst, del Centro tedesco per la ricerca sul cancro (Dkfz).

"Il caos provocato dai difetti di riparazione del Dna è spaventoso", rileva Ernst. Tuttavia, aggiunge "possiamo combattere in modo mirato le cellule tumorali che nascondono tali difetti, usando farmaci in grado di bloccare il meccanismo di riparazione del Dna di queste cellule. Questo porta a così tanti danni genetici che la cellula non è in grado di sopravvivere". Le cellule sane, d'altra parte, "non vengono intaccate da questi farmaci".

La situazione caotica scatenata dall'errore individuato dai ricercatori tedeschi è stata finora osservata nel 20%-30% dei tumori aggressivi. Il fenomeno si chiama cromotripsi e provoca in un colpo solo centinaia di mutazioni, perché i cromosomi si rompono in molti punti e si riassemblano in modo errato.

L'errore nel meccansimo di riparazione del Dna che porta al coas è stato individuato grazie agli esperimenti condotti sui topi: disattivando il meccanismo nelle cellule del sistema nervoso degli animali, questi hanno sviluppato tumori al cervello molto aggressivi, le cui cellule presentavano questo caos genetico. Il fenomeno era inoltre accompagnato da un'abbondanza del gene Myc, che stimola la crescita cellulare.

"Se la riparazione del Dna è difettosa e Myc stimola la divisione di queste cellule danneggiate il rischio di caos nel genoma è particolarmente alto", ha osservato Ernst. La connessione tra riparazione difettosa del genoma e caos genetico è stata osservata anche nell'uomo, in particolare nei melanomi e nei tumori del cervello e del seno.

