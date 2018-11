La musica di un'aurora su Marte - ASCOLTA

Inizia lentamente, a tratti è metallica, aumenta progressivamente di volume e per poi diventare di nuovo sommessa: è 'Mars Landscape', la 'colonna sonora' del sorgere del Sole su Marte, composta dal ricercatore e compositore italiano Domenico Vicinanza, dell'Università Anglia Ruskin, e Genevieve Williams, dell'Università dell'Exeter. Entrambi hanno trasformato in musica una delle numerosissime aurore marziane, la numero 5.000 per l'esattezza, fotografata dal rover Opportunity della Nasa. La composizione viene presentata il 13 novembre negli Stati Uniti, nell'ambito della conferenza sul supercalcolo Dallas.

Nella foto si può vedere il disco brillante del Sole stagliarsi all'orizzonte, il terreno ancora scuro e deserto e il cielo grigio da rischiarare: elementi che i ricercatori hanno scansionato da sinistra a destra, pixel per pixel, cercando le informazioni su colore e luminosità, e combinandole insieme con l'altezza del terreno.

Quindi hanno utilizzato degli algoritmi per assegnare a ogni elemento un tono specifico e una melodia. Le note più quiete e basse sono per lo sfondo scuro, mentre i suoni più luminosi e acuti a metà del pezzo sono per lo sfavillio del disco solare.

Il risultato è una melodia di due minuti: "siamo molto emozionati di presentare questo lavoro su un pianeta affascinante come Marte", ha detto Vicinanza. "Trasformare in suono l'immagine - ha aggiunto - è una tecnica che può essere utilizzata in molti campi, dallo studio di alcune caratteristiche della superficie e dell'atmosfera dei pianeti, all'analisi dei cambiamenti climatici e alla rilevazione di eruzioni vulcaniche, fino alle analisi diagnostiche in campo medico".

© Riproduzione riservata