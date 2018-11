Asi commissariata, la guida a Piero Benvenuti

E' pronto il decreto di commissariamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che designa l'astrofisico Piero Benvenuti come commissario straordinario dell'ente, succedendo all'ex presidente Roberto Battiston, e come sub commissario l'avvocato Giovanni Cinque.

Il commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) prevede di essere al lavoro dalla prossima settimana: "ho accettato questo incarico con spirito di servizio per il Paese", ha detto Benvenuti all'ANSA. "Porterò avanti questo incarico fino all'insediamento del nuovo presidente, comunque per un periodo non superiore a sei mesi", ha detto ancora.

© Riproduzione riservata