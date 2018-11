Eurocamera chiede più risorse per la ricerca e il settore spaziale

Più risorse per il programma spaziale europeo, con uno stanziamento di 14,82 miliardi di euro nel quadro del bilancio pluriennale post-2020: lo chiede la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (Itre) del Parlamento europeo, che oggi a Bruxelles ha adottato con 54 voti a favore, 6 contrari e zero astensioni una relazione che rivede al rialzo la proposta dell'esecutivo comunitario sul futuro della politica spaziale europea.

Si punta soprattutto a rafforzare la leadership europea nella nuova frontiera dell'osservazione della terra, della navigazione e della ricerca tecnologica, con un budget di 14,82 miliardi di euro a prezzi del 2018 che servirà a stimolare l'industria continentale. La Commissione Itre, in due distinte relazioni, si è espressa anche sul programma 'Horizon Europe', per cui si chiede di stanziare 120 miliardi di euro invece degli 83,5 proposti dalla Commissione europea, e sul fondo europeo per la difesa, per cui si invita a destinare 11,5 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Per il programma 'Europa digitale' gli eurodeputati chiedono invece di mettere sul piatto 8,2 miliardi di euro. La plenaria del Parlamento europeo dovrà adesso dare il via libera all'avvio dei negoziati con il Consiglio. Si punta a raggiungere un accordo prima delle europee.

