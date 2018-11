L'arte dell'universo, da Van Gogh al satellite Planck - VIDEO

La mappa dell'universo disegnata dal satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) come la Notte stellata di Van Gogh: è un esempio di come i confini tra l'espressione artistica e la tecnologia più avanzata possono sfumare in un racconto unico e suggestivo. A guidarci nell'esplorazione di questo nuovo modo di considerare il rapporto fra scienza e arte è l'incontro organizzato dal Politecnico di Milano nell'ambito del ciclo 'Arte e Scienza' e dal titolo "E quindi uscimmo a riveder le stelle", con Bianca Colosimo, docente di Tecnologie e sistemi di lavorazione del Politecnico di Milano e Tommaso Ghidini, capo della Divisione Strutture, meccanismi e materiali dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Dal Big Bang l'esplorazione dell'universo prosegue con la formazione di stelle e pianeti, fino alla comparsa della vita sulla Terra e l'evoluzione, per concludersi con uno sguardo al futuro dell'uomo: come il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, abituato a viaggiare verso altri mondi, anche il domani dell'umanità è legato all'esplorazione spaziale, a partire dalla Lune e Marte.

