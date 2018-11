Nasa, in un video 20 anni di cambiamenti climatici

Un pianeta che pulsa di vita, ma che negli ultimi decenni ha subito profondi cambiamenti climatici. Ghiacci artici che si sciolgono, soprattutto al polo Nord, deserti che avanzano , zone verdi che arretrano e mari che si surriscaldano, soprattutto in prossimità delle coste. È l’impietosa radiografia del pianeta vivente mostrata in un video timelapse, realizzato dal Goddard Space Flight Center della Nasa.

Il filmato è stato realizzato utilizzando immagini scattate a partire dal 1997 da diversi satelliti che la Nasa, così come le altre agenzie spaziali del mondo, utilizzano per monitorare lo stato di salute della Terra. Il video mostra le conseguenze del surriscaldamento del clima al mutare delle stagioni.

Proprio per discutere di clima, scienziati e politici si incontreranno nei prossimi giorni nella città polacca di Katowice, tra il 3 ed il 14 di dicembre, per la Conferenza 2018 delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico, la COP 24. Un appuntamento per discutere le strategie da mettere in campo per limitare l’immissione di gas serra in atmosfera, e contenere il riscaldamento del pianeta al massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo.

© Riproduzione riservata