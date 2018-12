La prima piattaforma per lo scambio di brevetti fra ricerca e industria

Al nastro di partenza una piattaforma per lo scambio di brevetti tra il mondo della ricerca e quello dell'industria: l'iniziativa è nata grazie all'accordo tra la Leonardo e il polo tecnologico piemontese Mesap ed è una piattaforma virtuale nella quale domanda e offerta si incontrano per sviluppare innovazione. L'annuncio è stato dato a Napoli, a conclusione dell'evento Leonardo Innovation Day.

E' un'iniziativa pilota di trasferimento tecnologico che si propone come punto di incontro virtuale tra una grande azienda attiva nei settori dell'aerospazio, difesa e sicurezza che mette a disposizione degli utenti del polo tecnologico i propri brevetti "non centrati sull'attività core aziendale".

La piattaforma è accessibile in rete ed è a disposizione delle piccole e media imprese associate al Mesap, che potranno fare innovazione riducendo rischi, tempi e costi di solito necessari per ricerca e sviluppo. "Per Leonardo - rileva l'azienda - si tratta di un primo passo di un progetto più ampio, che prevede la valorizzazione della proprietà intellettuale mirata a rendere disponibili le proprie tecnologie anche per applicazioni in settori diversi da quelli di interesse dell'azienda".

I brevetti sono condivisi attraverso una concessione in licenza. Tra gli esempi, un materiale composito che si autoripara riuscendo a bloccare la propagazione di micro-crepe sviluppato per strutture aeronautiche e applicabile anche in settori diversi. Il polo Mesap, che coinvolge 250 imprese, offre alle imprese associate un servizio di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale mettendo a disposizione competenze e personale specializzato.

