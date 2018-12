Innovazione, cresce la cooperazione Italia-Cina

Sono 19 gli accordi di cooperazione economici e accademici siglati nell'ambito della giornata inaugurale della Settimana Italia-Cina dell'Innovazione al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano: dall'intelligenza artificiale applicata alla robotica alla collaborazione per la costruzione del nuovo sincrotrone nazionale cinese, dalla costruzione di cluster su tecnologie emergenti all'avvio di summer school per studenti cinesi e italiani in materia di meccatronica, robotica avanzata e sistemi digitali.

Tra le novità, l'avvio della collaborazione in ambito aeronautico e aerospaziale tra il lo Shanghai Aircraft Design and Research Institute of Commercial Aircraft Corporation of China e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Cira) per la ricerca nel campo del fenomeno del 'Single Event Effect' sui dispositivi avionici e per l'esecuzione dei test di certificazione di comportamento in condizioni di ghiaccio di alcune tipologie di velivoli cinesi nella galleria del vento al ghiaccio del Cira in Italia.

Si segnalano inoltre, il nuovo accordi nell'ambito del cluster tecnologico nazionale 'Blue Italian Growth' in partnership con il Haiyang Municipal People's Government per la ricerca e opportunità di trasferimento di tecnologie relative al settore dell'economia marittima, e l'accordo strategico di cooperazione tra Smart Robots e Aubo, società leader nel campo dell'intelligenza artificiale applicata ai robot, per rendere i propri prodotti completamente compatibili dal punto di vista tecnico al fine di avere benefici comuni e un riscontro significativo sul mercato.

