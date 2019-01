Lato oscuro della Luna, il primo video dell'allunaggio - VIDEO

Dalla missione cinese Chang'e 4 il primo video dell'allunaggio della storica missione, il video del rover che 'guida' sull'altra faccia della Luna e altre immagini. Li ha diffusi l'Agenzia spaziale cinese (Cnsa) e includono un nuovo ritratto del rover Yutu 2 catturato da una telecamera a bordo del lander di Chang'e 4 e una foto del lander scattata dal rover.

Il video dell'allunaggio, accelerato di circa due volte e mezzo rispetto alla velocità normale, dura 2 minuti e 47 secondi e mostra l'ultima fase della discesa della sonda ripresa dalla telecamera di bordo. Si vede il veicolo spaziale che si avvicina alla superficie lunare, prima volando su una traiettoria orizzontale, quindi passando a una fase di discesa verticale, fino a quando non tocca il suolo.

Un altro video, girato dalla telecamera del lander Chang'e 4, mostra invece il rover Yutu 2 che si sposta sulla superficie della Luna, dove ha cominciato a raccogliere i primi dati. Le analisi delle informazioni raccolte finora mostrano che il sito di atterraggio nel cratere di Von Kármán ha meno rocce del previsto e sembra ricoperto da uno strato più spesso di polvere, rispetto al sito dove nel dicembre 2013 era atterrata la missione Chang'e 3, sul lato vicino della luna.

Nel frattempo, domenica 13 gennaio, il lander è entrato in modalità 'sonno', mentre il Sole tramontava sul sito di atterraggio. La notte dura 14 giorni sulla superficie lunare, con le temperature che scendono fino a 183 gradi sotto zero, e Chang'e 4 passerà in questa modalità tutte le volte che calerà la notte, cioè quando l'energia solare non sarà più disponibile per alimentare la sonda. Questa procedura è necessaria perché il generatore di energia del lander, basato sul decadimento di isotopi radioattivi e progettato per generare elettricità quando il sole è al di sotto dell'orizzonte, non è grande abbastanza per alimentare l'intero lander quando non c'è il sole, ma solo per permettere ai sensori di raccogliere dati relativi alla temperatura della superficie lunare durante la notte.

