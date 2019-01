Arriva l'alba della Superluna rossa - DIRETTA dalle 4:30

E' in arrivo l'alba della Superluna rossa. L'eclissi torale di Luna comincia nella notte tra il 20 e 21 gennaio e raggiunge la totalità alle alle 6:12 del mattino. Alzarsi così presto sfidando il feddo vale comunque la pena perchè un'altra occasione per osservare uno spettacolo simile ci sarà soltanto fra 20 anni. Chi non vorrà sfidare temperature gelide potrà godersi lo spattcolo online, grazie alla diretta con il Virtual Telescope trasmessa sul canale ANSA Scienza a partire dalle 4:30

"L'eclissi del 21 gennaio non sarà visibile in tutte le sue fasi perché la Luna tramonterà prima della fine dell'eclissi parziale, ma tutta la fase di eclissi totale sarà ben visibile, meteo permettendo: sarà al mattino presto e durerà un'ora e 2 minuti", spiega Mauro Messerotti, dell'Osservatorio di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

L'eclisse totale inizia alle 5:41 e termina alle 6:43. Il fenomeno si osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra e un cono d'ombra.

Quando la Luna si trova interamente all'interno del cono d'ombra, inizia la fase di eclisse totale: il disco lunare ha una luminosità molto più bassa e la frazione di luce solare che filtra attraverso l'atmosfera terrestre dà alla Luna una colorazione bruno-rossastra. Oltre ad essere rossa, la Luna apparirà un po' più grande e luminosa del solito.

Questo perchè "sarà prossima al perigeo, il punto di distanza minima che il nostro satellite puo' raggiungere dalla Terra, dando origine a quella che al grande pubblico è nota come SuperLuna", precisa l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Sarà ben visibile dall'Italia a occhio nudo, anche se con l'aiuto di un binocolo l'immagine si vedrà ovviamente più grande.

"L'unica grande incognita - prosegue Masi - è il meteo". Vale comunque la pena puntare la sveglia all'alba perchè per vedere un'altra eclissi totale di Luna in cui sarà visibile tutta la fase di totalità bisognerà attendere il 31 Dicembre 2028, mentre per la prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi il 20 Dicembre 2029.

Tanti gli appuntamenti organizzati in tutta Italia dalle associazioni di astrofili, in particolare vicino Milano, Verona, Napoli, Roma e Piombino. "Chi avrà il cielo sereno - aggiunge Paolo Volpini dell'Unione astrofili italiani (Uai) - potrà fare il confronto con la luna rossa dello scorso luglio e la superluna di gennaio 2018". Per chiudere in bellezza si potrà godere quasi in contemporanea, il 22, della congiunzione tra Giove, Venere e la stella Antares.

© Riproduzione riservata