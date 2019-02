Da Oh! ad Ahi! la prima mappa delle esclamazioni

Oh!, ehi!, ahi!: anche la comunicazione non verbale adesso ha il suo dizionario. E' una mappa interattiva che comprende oltre 2.000 esclamazioni basate sulla modulazione delle vocali, relativa a 24 tipi di emozioni Oh!, ehi!, ahi!: anche la comunicazione non verbale adesso ha il suo dizionario.

E' una mappa interattiva che comprende oltre 2.000 esclamazioni basate sulla modulazione delle vocali, relativa a 24 tipi di emozioni, dall'euforia (wow) all'imbarazzo (ops). Pubblicato sulla rivista American Psychologist, il risultato si deve ai ricercatori dell'Università della California, a Berkeley, guidati da Alan Cowen.

La mappa non è solo una curiosità, ma potrebbe essere utilizzata per insegnare a riconoscere meglio le emozioni umane sia alle persone con disturbi della sfera emotiva, come l'autismo, sia ad assistenti digitali e robot. "Le nostre scoperte mostrano che la voce è uno strumento molto più potente per esprimere emozioni rispetto a quanto precedentemente ipotizzato", rileva Cowen.

La prima mappa delle esclamazioni

Spostando il cursore sulla mappa è possibile fare un 'tour' tra le espressioni vocali relative alle emozioni e scoprire a esempio "il ricco vocabolario della risata" e quello "dell'adorazione, della simpatia, dell'estasi e del desiderio", ha detto l'autore senior Dacher Keltner.

Per mettere a punto la mappa i ricercatori hanno registrato oltre 2.000 esclamazioni vocali da 56 attori provenienti da Stati Uniti, India, Kenya e Singapore chiedendo loro di rispondere a scenari emotivamente evocativi. Successivamente, più di 1.000 adulti hanno ascoltato le registrazioni e le hanno valutate in base alle emozioni e al significato che trasmettevano.

I ricercatori hanno quindi confrontato queste informazioni con le esclamazioni vocali relative alle emozioni estratte da video pubblicati su YouTube da persone comuni e le hanno fatte valutare da 88 adulti. I dati ottenuti hanno quindi permesso di stabilire che le modulazioni vocali registrate esprimono ben 24 emozioni e i ricercatori le hanno organizzate nella mappa interattiva.

