Addio al rover Opportunity, ha esplorato Marte per 15 anni

Addio al Opportunity, il rover più longevo di sempre spedito su Marte e che per 15 anni ha scattato e inviato sulla Terra immagini mozzafiato del pianeta rosso, ha smesso di funzionare. L'annuncio della Nasa: "il rover è morto. La sua missione è compiuta".

Opportunity aveva smesso di comunicare con il centro di controllo a Terra dal 10 giugno 2018, quando era stato travolto da una violenta tempesta di sabbia, fra le peggiori osservate su Marte negli ultimi anni. Soltanto in settembre il rover era riemerso e scovarlo nella polvere era stato il satellite Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) della Nasa, in una delle sue orbite intorno a Marte. 'Oppy', come lo chiamano i ricercatori della Nasa, appariva come un puntino luminoso, ma continuava a restare in silenzio. Sono stati oltre un migliaio i tentativi di ristabilire una comunicazione da parte del Jet Propulsion Laboratory (Jlp) della Nasa, responsabile della missione, tutti purtroppo inutili.

D'altro canto quella di Opportunity è stata una lunghissima carriera. Il rover era infatti arrivato sul suolo marziano il 24 gennaio 2004 e 20 giorni più tardi era arrivato il 'fratello' Spirit, un rover del tutto identico che ha concluso la sua carriera nel febbraio 2010 per colpa di una ruota imprigionata nella sabbia di un cratere.

Da allora Opportunity ha proseguito da solo la sua missione, percorrendo 45 chilometri rispetto al chilometro per cui era stato programmato e funzionando 60 volte in più del previsto. Nulla di più adatto a lui, quindi, che concludere la lunga carriera nella Valle della Perseveranza."Non avrei potuto immaginare un luogo migliore", ha detto il direttore del Jpl, Michael Watkins.

Nella sua lunga carriera Opportunity ha inviato a Terra 217.000 immagini, comprese 15.360 foto panoramiche; ha visitato 53 rocce analizzandone i minerali; ha rilevato spie della presenza di passata di acqua, come l'ematite e ha scoperto che il cratere Endeavour in un lontano passato è stato un lago.

