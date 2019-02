I primi reni in miniatura completi di vasi sanguigni

Costruiti i primi reni in miniatura completi di ogni dettaglio, compresa la complessa rete di vasi sanguigni che apporta ossigeno e nutrienti, rimuove le sostanze di scarto e favorisce la comunicazione tra le cellule. Sono i nuovi organi costruiti in laboratorio (organoidi) da utilizzare per studiare malattie e sperimentare farmaci. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Methods, si deve al gruppo del Brigham and Women's Hospital di Harvard, guidato da Jennifer Lewis e Ryuji Morizane.

I reni in miniatura sono stati coltivati in laboratorio a partire da cellule stamimali utilizzando la spampa 3D. Già nel 2015 Morizane aveva sviluppato un metodo per realizzare dei mini-reni in 3D da cellule staminali umane pluripotenti, ma privi di un sistema completo di vasi sanguigni. Altri gruppi di ricerca nel mondo sono riusciti a far maturare reni in miniatura impiantandoli in animali, dove si collegavano al loro apparato vascolare.

Adesso è stato fatto un passo in avanti perché i mini-reni sono stati sottoposti allo sforzo prodotto dal passaggio di liquidi, che hanno stimolato i tessuti a creare reti vascolari più mature sviluppate in tutto l'organoide.

"E' la prima volta che, facendo fluire dei liquidi attraverso gli organoidi dei reni, siamo riusciti a migliorare in vitro la loro vascolarizzazione e crescita", rileva Morizane. Si tratta di un passo avanti importante, "che apre nuove strade per sperimentare in vitro la tossicità dei farmaci e avere modelli delle malattie che colpiscono i reni, utilizzando direttamente le cellule staminali dei pazienti", aggiunge Lewis. Lo stesso metodo, conclude, potrebbe essere usato "per vascolarizzare altri tipi di organoidi, come il fegato".

