Anche la Russia nella corsa alla Luna, con il progetto di una base di ricerca internazionale. Lo ha detto alla stampa Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. "Il nostro obiettivo principale - ha precisato - non è l'orbita lunare o il progetto Deep Space Gateway: siamo focalizzati sulla costruzione di una base lunare internazionale di ricerca".

A questo proposito, Roscosmos e l'Accademia Russa delle Scienze stanno considerando la possibilità di inviare una missione per portare degli astronauti sulla Luna. "Tutti i nostri calcoli ingegneristici sono correlati a questo: stiamo calcolando la potenza del nostro razzo super-pesante in modo che possa portare almeno 27 tonnellate di carico in orbita lunare e sulla superficie", ha detto Rogozin. Tuttavia la Russia intende proseguire il dialogo con gli Stati Uniti sulla sua partecipazione al progetto Deep Space Gateway.

Prima di costruire una stazione abitabile sulla Luna, Roscosmos prevede comunque di dispiegare una costellazione di satelliti ausiliari nell'orbita lunare. "Siamo interessati ad avere un modulo di aggancio adattato alla nostra astronave nell'orbita lunare. Abbiamo bisogno di dispiegare diversi satelliti nell'orbita lunare per aiutare il rilevamento e la navigazione lunari. Stiamo interagendo attivamente con gli Stati Uniti in queste aree".

