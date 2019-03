Niente passeggiata spaziale storica, esce una coppia di astronauti

Quella che sarebbe dovuta passare alla storia come la prima passeggiata spaziale tutta al femminile, alla fine è stata una passeggiata 'mista'. A installare le nuove batterie per i pannelli solari internazionale della Stazione spaziale, sono oggi usciti gli astronauti della Nasa Nick Hague e Christina Koch, entrambi arrivati a bordo due settimane fa. Hague ha sostituito Anne McClain, per un problema di taglia della tuta spaziale.

Quella di oggi è stata la seconda di tre passeggiate spaziali che la Nasa ha pianificato per l'Expedition 59. Il 22 marzo, McClain e Hague avevano trascorso circa 7 ore fuori dal laboratorio orbitante per sostituire le vecchie batterie dei pannelli solari della stazione. Anche oggi l'obiettivo era sostituire altre batterie. La terza passeggiata è prevista per il prossimo 8 aprile ed è stata assegnata ancora a McClain e al canadese David Saint-Jacques.

