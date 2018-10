Aumenta il consumo di asparago nelle case degli italiani

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Cresce nelle case degli italiani il consumo di asparago. L'indicazione di mercato arriva dall'International Asparagus Days, l'incontro internazionale tenuto a Cesena Fiera nelle giornate del 16 e 17 ottobre. Ad oggi, sulla base della relazione "Consumo dell'asparago in Italia e in Europa" presentata da Daria Lodi di Cso Italy (Centro servizi ortofrutticoli), il consumo di asparago nello Stivale è di oltre 24mila tonnellate, in aumento rispetto alle 19mila del 2000. Per il 2018 si prevede un ulteriore incremento visto che da gennaio ad agosto sono stati acquistate 22.895 tonnellate di asparagi. E' registrato inoltre che nel 2017 il 43% delle famiglie ha acquistato almeno una volta gli asparagi, una decina di anni fa- segnalano gli analisti- il valore era al 39%. Viene segnalato infine che la grande distribuzione accentra il 58% degli acquisti, ma la tendenza è in diminuzione rispetto al precedente periodo nel quale ricopriva mediamente oltre il 60%. La produzione in Italia si attesta sui 9.500 ettari, oltre la metà dei quali in Puglia (6000 ha) dedicati all'asparago verde, poi il Veneto (16% della superficie, 70% asparago bianco), Toscana (9% della produzione) e l'Emilia Romagna con 750 ettari (7%) con prevalenza di asparago verde in pieno campo. L'Italia è il settimo produttore mondiale, in testa la Cina con 93.000 ettari, seguita dal Messico (29.000 ettari), dalla Germania (28.000), Perù (22.000), Stati Uniti (21.000) e Spagna (15.000)(ANSA).





