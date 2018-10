Premio 'Foodcommunity Award' a Masi Wine Experience

(ANSA) - VERONA - Il progetto "Masi Wine Experience" di Masi Agricola - società vitivinicola della Valpolicella, tra i leader italiani nella produzione di vini premium - è stato premiato ai Foodcommunity Awards 2018, dedicati alle eccellenze del Made in Italy nel settore Food & Beverage.



Sandro Boscaini e Federico Girotto, presidente e ad di Masi Agricola, hanno ritirato il Premio, che riconosce all'iniziativa il valore di un programma "di ospitalità e cultura che comprende un circuito esperienziale legato al vino", sviluppato per creare un contatto sempre più stretto con il consumatore finale, avvicinandolo ai valori del proprio brand e alla cultura del territorio e del mondo del vino.



Un premio che va a aggiungere prestigio alla Masi Wine Experience, prossima ad aprire anche a Cortina D'Ampezzo un nuovo Wine Bar e Ristorante monomarca in collaborazione con la società Tofana.



Si tratta del terzo riconoscimento per Masi e la Wine Experience che quest'anno si è aggiudicata l'Hospitaly Social Award - assegnato a ottobre alla Tenuta Canova per la "migliore attività social da parte di una struttura ricettiva in Italia" - e il Best of Wine Tourism 2018 quale eccellenza enoturistica che "valorizza il patrimonio economico e culturale del territorio veronese". (ANSA).





© Riproduzione riservata