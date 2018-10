Maltempo: Confagri, arriva la mappa dei danni nei campi

ROMA - Arriva la mappa dei danni per l'ondata di maltempo che ha appena colpito tutto il Paese e che rischia di abbattersi nuovamente nelle prossime ore. Lo fa sapere Confagricoltura, nell'esprimere profondo cordoglio per le vittime e rendendosi da subito disponibile a fornire supporto e trattori per iniziative di soccorso su tutto il territorio.

Un gravissimo lutto che, secondo Flai-Cgil mette ancora una volta in evidenza la fragilità del Paese, con comuni a rischio frane e alluvioni dove manca manutenzione e cura costante. In Liguria ci si avvia a chiedere lo stato di emergenza per colture e serre devastate. Nel Lazio la situazione è grave nel sud pontino con centinaia di ettari di colture ortofrutticole sott'acqua, da Cori a Fondi. In Piemonte i danni maggiori si sono registrati nei campi nel Canavese (Torino), nell'Astigiano, nell'Albese (Cuneo) e nell'Alessandrino. Se in Lombardia è colpita soprattutto la provincia di Bergamo, in Veneto ad avere la peggio è il bellunese, con situazioni critiche anche nel Polesine. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna sono giunte segnalazioni da Reggio Emilia e Piacenza dove il vento ha danneggiato filari di vite, alberi, stalle e capannoni. In Campania gravi i problemi nel casertano dove è straripato il Volturno provocando danni alla raccolta delle olive del 30%.

Male anche in Puglia nel barese, nel foggiano e nel Salento soprattutto per le raffiche di vento. In Toscana hanno sofferto in particolare le campagne di Livorno e Grosseto, anche qui con il 40% di olive a rischio. In Abruzzo, segnalazioni di danni nel teramano, mentre in Sardegna nel solo oristanese si contano milioni di danni. E ancora in Sicilia nel catanese continua il lavoro anche per la stima dei danni da alluvione dei giorni scorsi. Colpita gravemente anche tutta la Calabria.



© Riproduzione riservata