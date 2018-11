Alimentare: da Caab a Fico, eccellenza italiana diventa film

(ANSA) - BOLOGNA, 3 NOV - Il progetto del più grande Parco agroalimentare del mondo diventa un film: 'Alla bolognese. Da Caab a Fico, dal mercato ortofrutticolo alla Fabbrica Italiana Contadina' titola la produzione firmata dai registi Nene Grignaffini e Francesco Conversano e raccontata da Patrizio Roversi in veste di testimonial. La prima è in programma mercoledì 14 novembre alle 19.30 allo Spazio 118 Eataly World, nella serata che precede il primo anniversario di Fico, e racconta la storia del Parco a partire dal suo 'concepimento', nell'estate 2012. Interverranno anche il presidente di Fondazione Fico, Andrea Segrè, e il direttore generale Caab, Alessandro Bonfiglioli.



Per festeggiare '1 anno da Fico' è in programma, dal 10 al 18 novembre, una settimana di eventi, incontri e innovazioni. Ogni giorno, inoltre, si potranno gustare le specialità di ogni provincia italiana con '100 province, 100 piatti', una proposta tipica di ogni territorio preparata dai cuochi dei 45 ristoranti del Parco, che si aggiungerà ai loro menù. (ANSA).





