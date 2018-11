Tour mondiale per la cucina di Gualtiero Marchesi

Un tour di dieci tappe nel mondo, per portare la cucina di Gualtiero Marchesi da Chicago a Tokyo e nelle principali capitali europee Parigi, Londra e Berlino.

Gli eventi del ''GUaltiero Marchesi e la grande cucina italiana word tour' prevedono la proiezione del film 'The great Italian" ed una cena con protagonisti i 'Marchesi boys' chef oggi celebri, come Pietro Leemann, Davide Oldani, Enrico Crippa, che hanno avuto il privilegio di lavorare con l'inventore della moderna cucina italiana. Promotrice della serie di appuntamenti internazionali è la Fondazione Gualtiero Marchesi, insieme a ENIT, con i patrocini dei Ministeri degli Affari Esteri, della Cultura e delle Politiche Agricole, del Turismo, di Regione Lombardia, di Fipe e di Altagamma, in partnership con 'Tra il Dire e il Fare' e con il sostegno di Angelo Po, Ballarini, Ferrarelle, Ferrari Trento, illycaffé e il supporto di Bulgari, Calvisius, Canon Italia, Felicetti, DHL, Maserati, "L'obiettivo è non solo celebrare il cuoco che ha elevato un onorevole mestiere artigiano alla dignità di arte, in un dialogo costante con la musica, le arti figurative, il design, la moda, ma segnare un punto di partenza per una riflessione e un dialogo costanti sulla formazione, la ricerca e la conoscenza in ambito alimentare" ha sottolineato Enrico Dandolo segretario generale della Fondazione e genero del maestro Marchesi. Il Grand Tour partirà il 12 novembre dagli Stati Uniti, per proseguire in Cina, a Hong Kong, e a Tokyo. Nel 2019 l'Europa con 4 tappe, per chiudere a Milano,?il 19 marzo, anniversario della nascita di Marchesi.

"L'enogastronomia costituisce il principale volano dell'industria turistica italiana - ha osservato Gianni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit - per questo Enit ha deciso di collaborare al roadshow, ritenendolo una grande occasione per promuovere il brand Italia su scala mondiale". "Ad ogni nostro incontro - ha ricordato Andrea Illy, presidente di illycaffè - Gualtiero amava ricordare una frase che mio padre Ernesto gli aveva detto: 'i cuochi sono i chimici dell'intuizione'".

