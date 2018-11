Al via a Milano petizione 'Eat original! Unmask your food'

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - A Milano parte dal nuovo mercato agricolo coperto di Porta Romana la raccolta firme per la petizione 'Eat original! Unmask your food' (mangia originale, smaschera il tuo cibo). L'appuntamento è per venerdì mattina in via Friuli 10 in occasione dell'inaugurazione del nuovo farmers' market coperto della città. Lo annuncia la Coldiretti Lombardia sottolineando che hanno già dato la loro disponibilità a intervenire al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore all'Alimentazione di Regione Lombardia Fabio Rolfi. In occasione dell'apertura del mercato agricolo coperto di Porta Romana - spiega la Coldiretti Lombardia - si potrà firmare la petizione per chiedere alla Commissione di Bruxelles di agire sulla trasparenza e sull'informazione al consumatore in merito alla provenienza di ciò che arriva sulla tavola. L'iniziativa, approvata dalla stessa Commissione Ue e promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, ha il sostegno di numerose organizzazioni e sindacati di rappresentanza.



Il mercato agricolo coperto nella zona di Porta Romana - spiega la Coldiretti regionale - sarà il più grande della Lombardia: aperto per 4 giorni consecutivi, da mercoledì a sabato, dalle 8 alle 14, accoglierà tutte le settimane oltre 30 produttori a cui, in alcune giornate speciali, se ne sommeranno altri provenienti da diverse zone, per un totale di oltre 40 produttori ospitati. I consumatori "avranno così la possibilità di fare la spesa direttamente dal contadino con eccellenze di ogni genere cento per cento Made in Italy: dall'ortofrutta all'olio, dai formaggi al pesce, dalla carne ai salumi, dal vino al riso, fino a latte, burro, miele, confetture, farine, prodotti da forno, piante e fiori. E ancora lo yogurt fresco, la cosmetica naturale, il galletto allo spiedo, la birra artigianale e l'agrigelato". (ANSA).





