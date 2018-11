Oscar Bibenda a 609 vini, Piemonte al top ma Toscana tallona

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Sono 609 i vini premiati, apprende l'ANSA, col massimo riconoscimento, i 5 Grappoli, della Guida Bibenda 2019, ventunesima edizione che sarà presentata dalla Fondazione Italiana Sommelier, presieduta da Franco Maria Ricci, il 24 novembre a Roma. Un rito che riunisce il bel mondo del vino, nella sede dei sommelier al Rome Cavalieri Hilton, e che certificherà, annuncia il presidente Fis Ricci, ''un contesto produttivo che ha visto crescere la qualità in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale''. Con la guida nata per comunicare il vino in modo professionale, oggi online, ''ci prendiamo il merito di aver fatto emergere territori, regioni, tipologie un tempo trascurate - sottolinea ancora Ricci - se non addirittura snobbate. Le abbiamo con coraggio contestualizzate, forti di una preparazione e di un metodo condiviso, forti di una pattuglia di degustatori, le cui valutazioni a confronto diretto (e ciclico) collimano al centesimo. Abbiamo così sdoganato dalla serie B Val d'Aosta, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Rossese, Lambrusco e Frascati, felici di farne cavalli vincenti pronti per altri cavalieri un po' meno temerari di noi''.



Duemilaventinove aziende di vino in questa edizione. Il panorama italiano dei 5 Grappoli, precisa Bibenda, registra un totale di 609 vini per 541 aziende premiate. Il primato spetta al Piemonte, che sebbene sofferente di un'annataccia come la 2014, mantiene la vetta con 329 aziende presenti, per 117 vini premiati. Lo tallona la Toscana con 371 aziende pubblicate e 106 vini premiati. La Sicilia annovera 41 vini premiati. Lombardia presente con 75 aziende per 37 vini premiati. Campania ha 138 aziende recensite e 35 vini premiati. Veneto pubblicate 183 e 34 vini premiati. Friuli Venezia Giulia 137 e 33. Alto Adige 46 e 29. Marche 91 e 28. Puglia 103 e 27. Abruzzo 63 e 22. Umbria 67 e 19. Lazio 75 e 19. Trentino 38 e 15. Emilia Romagna 67 e 11.



Sardegna 37 e 11. Liguria 18 aziende e 7. Molise 12 e 4.



Basilicata 22 e 7. Calabria 40 e 3. Val d'Aosta 11 e 3.(ANSA).





