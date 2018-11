Crollo ponte: piatto gnocchi al pesto per fondi per Genova

(ANSA) - GENOVA - Un piatto di gnocchi al pesto e tante persone felici di gustare il sapore della Liguria. Che si trovino a Manhattan o sotto la torre Eiffel, a due passi dal Big Ben o a Santiago del Cile, i protagonisti del nuovo video per il Pasta Pesto Day assaggiano in tutto il mondo il piatto che è una bandiera della Liguria. La clip, girata in due versioni da 30 e 60 secondi e proposta sia in italiano sia in inglese, è da oggi on-line, realizzata dall'Agenzia In Liguria e già su tutti i canali social Facebook e Instagram Italiani e del mondo. Lo annuncia in una nota la Regione. Il video, che sarà anche trasmesso da domenica anche come spot sulle tv locali, ha la funzione di lanciare l'evento in programma dal 19 al 25 novembre - in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - con l'obiettivo di raccogliere fondi per Genova e di rilanciare l'immagine della città e della Liguria. Come il presidente della Regione Giovanni Toti racconta oggi, nell'ambito di una presentazione dell'evento a Fico Eataly World di Bologna, nelle giornate del Pasta Pesto Day circa 200 ristoranti di tutto il pianeta proporranno in menù un piatto di gnocchi al pesto: parte dell'incasso (2 euro per porzione) sarà dato al Comune di Genova come contributo solidale alle necessità causate dal crollo del Ponte Morandi. (ANSA).





