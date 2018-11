Sandro Bottega docente alla Columbia University

(ANSA) - TREVISO - L'imprenditore trevigiano Sandro Bottega, di Bottega Spa, terrà il prossimo 13 novembre a New York una lezione sul vino alla Columbia University su invito della 'Wine society'. La lezione, agli studenti Mba della Columbia Business School-Columbia University, rientra a pieno titolo tra le attività didattiche collaterali che vengono organizzate nel corso dell'anno accademico e spazierà dalla coltivazione dei vigneti, ai metodi di produzione, al marketing, con un focus particolare su alcune eccellenze del Veneto (Prosecco, Amarone e grappa). L'intervento di Bottega si aprirà con un excursus sul business del vino, uno dei punti di forza del Made in Italy e una delle ragioni per lavorare in Italia e per arginare il fenomeno dei cervelli in fuga. Il lavoro in questo settore non è infatti circoscritto alle attività in vigna e a quelle in cantina, ma si sviluppa nella vendita e nella promozione, che richiedono competenze in ambito commerciale, del marketing e della comunicazione. Il fenomeno dell'enoturismo non è una moda estemporanea, ma è ormai diventato un volano economico consolidato per i comuni dei territori a maggiore vocazione enologica (Langhe, Montalcino, Valpolicella, Conegliano-Valdobbiadene). La Columbia University è un'università statunitense privata, parte integrante della Ivy League, titolo che accomuna le più prestigiose università Usa (tra le altre Harvard e Yale). Ben 101 premi Nobel in varie discipline scientifiche sono stati assegnati a studenti, ricercatori o professori della Columbia.





