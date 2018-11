Agroalimentare: eccellenze Marche protagoniste in Albania

(ANSA) - ANCONA, 21 NOV - Le Marche grandi protagoniste in Albania in occasione della terza edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in corso dal 19 al 25 novembre 2018.



Il presidente della Regione Luca Ceriscioli in questi giorni è a Tirana per partecipare agli eventi previsti nell'ambito della manifestazione, tra i quali il ricevimento ufficiale dell'ambasciatore italiano Alberto Cutillo. "Appuntamenti - spiega Ceriscioli - che mirano a far conoscere sempre di più all'estero l'agroalimentare e la cucina italiana di qualità. In questo contesto, le Marche enogastronomiche, che in questi anni stanno crescendo significativamente a livello internazionale, non potevano mancare. L'agroalimentare - sottolinea - rappresenta un settore strategico della vita economica e culturale di questa regione e quella di oggi è una ottima occasione per valorizzare le eccellenze marchigiane. Si tratta di un progetto dal respiro turistico in una vetrina di livello internazionale che coinvolge enti locali, imprese, scuole e l'università". In programma stasera, grazie all'organizzazione di Tipicità Marche in missione in Albania, l'evento "Vivere All'Italiana: Taste Marche Experience". Saranno presenti ambasciatori da tutto il mondo, rappresentanti dell'Unione Europea e del Governo Albanese, oltre a numerosi giornalisti del settore. In programma una cena con show ed intrattenimento musicale dedicata al territorio ed alle eccellenze enogastronomiche marchigiane. Il menù è stato ideato dagli chef del marchio Tipicità con l'ausilio di professori e studenti degli Istituti professionali alberghieri Panzini di Senigallia e Urbani di Porto Sant'Elpidio, in collaborazione con alcuni studenti di istituti professionali albanesi.





© Riproduzione riservata