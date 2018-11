TripAdvisor, americani i maggiori fan della cucina italiana

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Superato dalla cucina italiana l'esame di gradimento degli avventori esteri e italiani sulla qualità gastronomica offerta. I maggiori fan per il 2018 sono gli Stati Uniti, mentre la proposta culinaria regionale più apprezzata, sia dagli italiani che da un pubblico internazionale, è quella della regione Umbria che si conferma leader dopo il successo dello scorso anno. A certificarlo è la seconda edizione dello studio del portale di recensioni TripAdvisor sugli esercizi ristorativi tricolori. L'analisi, prendendo in considerazione i punteggi medi di recensioni e opinioni degli utenti di TripAdvisor relativi alle strutture della ristorazione presenti sul sito e comparandoli anche a quelli dello scorso anno, ha confermato un generale apprezzamento per la cucina made in Italy. Il report, elaborato sul 2018, ha messo in particolare in evidenza un compiacimento maggiore degli stranieri verso la proposta culinaria nostrana rispetto agli italiani che confermano la loro severità nei confronti della propria offerta gastronomica, sorpassata solo dai finlandesi e seguita dagli spagnoli. Per il 2018 Gli Stati Uniti, con un punteggio medio delle recensioni di 4.33, subentrano invece alla Russia come leader nella classifica dei Paesi che più amano i piatti e le pietanze italiane, mentre le novità sono Slovacchia (4.32), Albania (4.28) e Bulgaria (4.27) che prendono il posto di Israele, Cile e Ungheria, quest'anno fuori dalla classifica.



Nella classifica per regioni la new entry è invece la Calabria quarta per gli italiani (punteggio medio: 4.10), che prende il posto della Valle d'Aosta, e il Molise, terzo per gli stranieri (punteggio medio: 4.28), che rimpiazza l'Abruzzo. Analizzando infine i punteggi medi dati dai viaggiatori italiani ai ristoranti nel mondo una maggiore preferenza, rispetto al 2017, è data ai Paesi orientali: 8 dei 10 Paesi più apprezzati dagli italiani per la loro offerta ristorativa sono infatti in Asia (l'anno scorso erano 6). Le sole nazioni al di fuori del continente asiatico sono in Europa: Islanda (ottava) e Irlanda (decima).



